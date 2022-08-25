Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» произвели ремонт системообразующей ЛЭП 500 кВ в Тюменской области

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» завершили ремонтные работы на линии электропередачи 500 кВ «Нелым — Тобол». Протяженность данной ЛЭП составляет 176,3 км.



Этот энергообъект осуществляет переток мощности внутри Тюменской энергосистемы. Одним из ключевых потребителей является крупнейший в России нефтехимический комбинат «ЗапСибНефтехим», а также предприятия нефтегазовой отрасли, сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.



В рамках ремонта специалисты произвели замену поврежденной изоляции на ЛЭП, поставив новое оборудование с улучшенными характеристиками. Для повышения грозоупорности линии отремонтировали грозотрос. Для уменьшения колебаний проводов при воздействии сильного ветра на ЛЭП были заменены гасители вибрации и дистанционные распорки.



Кроме того, энергетики провели верховые осмотры металлических опор с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в поддерживающих зажимах с целью выявления их повреждений.