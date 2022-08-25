Жительница Серова вернула 152 тыс. рублей за несостоявшуюся поездку в Турцию

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. Жительница Серова при содействии консультационного пункта для потребителей свердловского Роспотребнадзора смогла вернуть деньги за несостоявшуюся поездку в Турцию.



Как сообщает пресс-служба ведомства, серовчанка заключила договор на покупку путевки в Турцию в январе 2020 года. Согласно его условиям, туроператор обязался оказать комплекс услуг по организации, перевозке, размещению женщины в этой стране. Стоимость услуги составила 152 тыс. руб.



Однако после заключения договора женщина узнала об отмене авиарейсов в Турцию из-за угрозы безопасности туристов, связанной с участившимися случаями заражения COVID-19. Она перебронировала тур на июнь 2021 года, но с 15 апреля 2021 года Ростуризм ввел временное прекращение авиационного сообщения с Турцией в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Из-за этого женщина не смогла воспользоваться перебронированным туром.



Потребитель обратилась к туроператору с требованием о возврате оплаченной суммы по договору оказания туристских услуг, но ответа на претензию она не получила.



В 2022 году она обратилась в Серовский консультационный пункт для потребителей свердловского Роспотребнадзора. Его сотрудники помогли ей составить исковое заявление в суд. После передачи его в суд туристическая компания удовлетворила требование потребителя в полном объеме, перечислив сумму исковых требований.