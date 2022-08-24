Правительство РФ выделило еще 800 млн рублей на компенсацию комиссии за прием оплаты через СБП

УрБК, Москва, 24.08.2022. Правительство РФ выделило еще 800 млн руб. на компенсацию комиссии предприятиям малого и среднего бизнеса, которые принимают оплату через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении официального Telegram-канала кабмина.
Общий объем средств, выделенных на этих цели, достигнет 1,8 млрд руб.
Предполагается, что выплата компенсации поддержит бизнес собственников кафе, небольших магазинов и производственных предприятий.
«Этот инструмент помогает бизнесу сэкономить на безналичных платежах и сконцентрировать ресурсы на дальнейшее развитие. Ну а людям дает возможность удобно и быстро рассчитываться за покупки и обслуживание», — заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
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