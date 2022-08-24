Правительство РФ выделило еще 800 млн рублей на компенсацию комиссии за прием оплаты через СБП

УрБК, Москва, 24.08.2022. Правительство РФ выделило еще 800 млн руб. на компенсацию комиссии предприятиям малого и среднего бизнеса, которые принимают оплату через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении официального Telegram-канала кабмина.



Общий объем средств, выделенных на этих цели, достигнет 1,8 млрд руб.



Предполагается, что выплата компенсации поддержит бизнес собственников кафе, небольших магазинов и производственных предприятий.



«Этот инструмент помогает бизнесу сэкономить на безналичных платежах и сконцентрировать ресурсы на дальнейшее развитие. Ну а людям дает возможность удобно и быстро рассчитываться за покупки и обслуживание», — заявил глава кабмина Михаил Мишустин.