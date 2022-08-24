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24.08.2022

Правительство РФ выделило еще 800 млн рублей на компенсацию комиссии за прием оплаты через СБП

УрБК, Москва, 24.08.2022. Правительство РФ выделило еще 800 млн руб. на компенсацию комиссии предприятиям малого и среднего бизнеса, которые принимают оплату через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении официального Telegram-канала кабмина.

Общий объем средств, выделенных на этих цели, достигнет 1,8 млрд руб.

Предполагается, что выплата компенсации поддержит бизнес собственников кафе, небольших магазинов и производственных предприятий.

«Этот инструмент помогает бизнесу сэкономить на безналичных платежах и сконцентрировать ресурсы на дальнейшее развитие. Ну а людям дает возможность удобно и быстро рассчитываться за покупки и обслуживание», — заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

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