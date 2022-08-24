ФНС по результатам выездных проверок доначислила «Мотиву» налоговые платежи на 1,1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. ИФНС России по Кировскому району Екатеринбурга по результатам выездных проверок доначислила ООО «Екатеринбург-2000» (управляет мобильным оператором «Мотив») налоговые платежи на 1 млрд 114 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.



Речь идет о дополнительном начислении налога на прибыль за 2015-2020 годы.



В пресс-службе оператора от комментариев отказались. Собеседник издания отметил, что компания пытается оспорить решение налоговой.



Напомним, что в 2022 году сотовый оператор «Мотив» закрыл свой бывший центральный офис, расположенный на улице Шейнкмана, 57 в Екатеринбурге.