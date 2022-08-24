На Среднем Урале собрали почти 26% планового урожая зерновых и зернобобовых культур

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. В Свердловской области по состоянию на 23 августа 2022 года зерновые и зернобобовые культуры на зерно убраны с площади 89 тыс. 468 га, что составляет 25,9% от плана (в 2021 году на эту дату был убран 41%). Об этом со ссылкой на данные регионального минАПК сообщает пресс-служба свердловского Россельхознадзора.
Валовый сбор составил 274 тыс. 005,6 т. Урожайность с 1 гектара достигла 30,6 ц/га, что превышает показатель предыдущего года (в 2021 году — 16,5 ц/га).
Согласно данным ведомства, намолочено 53 тыс. 637,3 т пшеницы, урожайность составила 30,2 ц/га (в 2021 году — 15,5 ц/га); 176 тыс. 353,8 т ячменя при урожайности 31,5 ц/га (18,6 ц/га); озимой ржи намолочено 8 тыс. 004,8 т, урожайность — 28,3 ц/га.
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