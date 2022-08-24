На Южном Урале объем выданных автокредитов за год снизился на 47,2%

УрБК, Челябинск, 24.08.2022. В январе-июле 2022 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 9,6 млрд руб. Это на 47,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (18,2 млрд руб.). Об этом сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Южный Урал занял 8-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по объему выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (42,9 млрд руб.), на второй — Московская область (29 млрд руб.), на третьей — Санкт-Петербург (24,8 млрд руб.), на четвертой — Краснодарский край (17 млрд руб.). Замыкает пятерку лидеров Татарстан (14,2 млрд руб.).
В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-июле текущего года составил 375,1 млрд руб., снизившись на 40,9% относительно аналогичного периода прошлого года (634,7 млрд руб.).
Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в сравнении с прошлым годом падение выдачи в сегменте автокредитов весьма существенно и объясняется не только ростом рыночных ставок в марте-апреле, но и общим дефицитом новых автомобилей.
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