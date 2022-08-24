Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,97%

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. По состоянию на 24 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 603 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 23 августа число безработных составляло 20 тыс. 657 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 54 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,97%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,52.
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