Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,97%

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. По состоянию на 24 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 603 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 23 августа число безработных составляло 20 тыс. 657 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 54 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,97%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,52.