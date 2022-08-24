В Свердловской области выявлено 807 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 807 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 24 августа 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 462 тыс. 747 человек.



Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 798. За сутки из больниц выписано 439 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 444 тыс. 218 человек.



В России за минувшие сутки был выявлен 40 тыс. 231 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 19 млн 221 тыс. 602 человека. За сутки зафиксировано 72 летальных случая (всего 383 тыс. 758), выздоровели 32 тыс. 876 человек (всего 18 млн 370 тыс. 612).