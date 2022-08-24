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24.08.2022

Верховный суд России ограничил право инвесторов претендовать на квартиры при банкротстве застройщика

УрБК, Москва, 24.08.2022. Верховный суд (ВС) России ограничил право физлиц-инвесторов претендовать на получение квартир при признании девелоперской компании финансово несостоятельной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на определение ВС.

Как решил суд, такие инвесторы могут рассчитывать лишь на компенсацию — скорее всего, частичную — от региональных фондов защиты прав дольщиков, если те достраивают дом.

К таким выводам судебная коллегия по экономическим спорам ВС пришла по итогам рассмотрения спора в рамках дела о банкротстве ООО «Стройинвест», которое возводило многоквартирный дом в подмосковном Сергиевом Посаде.

Ранее УрБК сообщал о снижении инвестиционной привлекательности рынка жилья Екатеринбурга. Это связано с «перегретостью» рынка недвижимости, снижением покупательной активности, стагнацией цен, падением доходности от сдачи квартир в аренду и другими факторами.

В последнее время квартиры дорожали заметно быстрее инфляции. По данным ГК «Новосел», за последние два года средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга выросла на 53%, на вторичном — на 37%.

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