Российские банки стали предлагать клиентам открыть вклад по ставке выше ключевой

Крупные финансовые организации в РФ стали предлагать клиентам открыть вклад по ставке выше ключевой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
Напомним, что 22 июля совет директоров Банка России принял решение о понижении ключевой ставки до 8%. Это привело к новому витку снижения доходности по депозитам. Однако сейчас ситуация изменилась. Некоторые банки (Альфа-банк, ХКФ-банк, Русский стандарт, «Открытие», Совкомбанк и другие) начали предлагать «повышенные» ставки по вкладам.
Как отмечают эксперты, увеличение доходности депозитов нужно банкам, чтобы собрать ликвидность в преддверии роста кредитования в сентябре.
Ранее УрБК сообщал, что снижение ставок по вкладам стимулирует переток средств в альтернативные финансовые инструменты.
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