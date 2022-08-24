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24.08.2022

Первые жители территорий КРТ в Екатеринбурге получили новые квартиры взамен старых

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. Первые жители домов, которые включили в программу комплексного освоения (КРТ) в Екатеринбурге, получили новые квартиры взамен старых, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В частности, новое жилье получила Любовь Марчиновская, которая ранее была собственницей квартиры по ул. Краснофлотцев, 37.

Ранее стало известно, что администрация Екатеринбурга определила три первых участка для реализации проектов КРТ. Все они расположены в Орджоникидзевском районе города. Первые аукционы за право застройки этих участков состоялись в середине июля текущего года.

Напомним, что 16 марта 2021 года региональное Заксобрание утвердило законопроект о комплексном развитии территорий. Разработкой документа в Свердловской области занялись в связи с утверждением механизма КРТ на федеральном уровне. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о комплексном развитии территорий, предусматривающий расселение ветхого и аварийного жилья в регионах.

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