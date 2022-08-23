Правительство РФ поручило проработать вопрос о появлении чартерных поездов до 12 сентября

УрБК, Москва, 23.08.2022. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о появлении чартерных поездов в стране до 12 сентября. Соответствующее решение он принял по итогам совещания о развитии туриндустрии в Горно-Алтайске, говорится в сообщении на сайте кабмина.



«До 12 сентября Ростуризму и Минтрансу вместе с «РЖД» необходимо проработать вопрос по обеспечению доступности внутренних перевозок железнодорожным транспортом (в том числе перевозок пассажиров, организованных туроператорами)», — говорится в сообщении.



Ранее стало известно, что туроператорам РФ выплатят компенсации за вывоз соотечественников из-за рубежа в размере 6 млрд руб.