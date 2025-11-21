ЦБ РФ предложил снизить страховые тарифы для перевозчиков

УрБК, Москва, 21.11.2025. Банк России предлагает уменьшить тарифы на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) для большинства видов перевозок, как указано в сообщении регулятора. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

«Банк России предлагает снизить минимальную границу тарифного коридора по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) для автобусных перевозок междугородного и пригородного сообщений на 30%, для заказных и регулярных автобусных перевозок городского сообщения — на 20% и 10% соответственно», — отмечается в сообщении.

Также предусматривается сокращение нижней границы тарифа для перевозок морским и железнодорожным транспортом пригородного сообщения на 40%, а для перевозок вертолетами, троллейбусами, водным транспортом и железнодорожным транспортом дальнего следования — на 30%. Значения тарифов для перевозок остальными видами транспорта остаются без изменений, уточнили в ЦБ РФ.