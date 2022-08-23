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23.08.2022

В Екатеринбурге вынесен приговор по обвинению во взяточничестве высокопоставленному экс-сотруднику МЧС

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. В Екатеринбурге Ленинский районный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника управления — начальнику отдела тылового обеспечения управления материально-технического обеспечения ГУ МЧС России по Свердловской области Александру Болдыреву. Он обвинялся во взяточничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе рассмотрения уголовного дела было установлено, что Александр Болдырев осенью 2020 года являлся должностным лицом, наделенным полномочиями по организации проведения государственной закупки. В ходе подготовки к закупке он предложил директору коммерческого предприятия передать ему взятку в размере 42,5 тыс. руб. за помощь в заключении договора на поставку моющих средств для нужд управления. Деньги обвиняемый получил сразу же после подписания контракта с взяткодательницей.

В соответствии с частью 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки за совершение незаконных действий (бездействие) в пользу взяткодателя или предоставляемых им лиц, если указанные незаконные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица, либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным незаконным действиям (бездействию), в значительном размере», Александру Болдыреву назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также экс-сотрудник МЧС должен выплатить штраф в размере четырехкратной суммы взятки и лишен права занимать должности государственной и муниципальной службы в течение двух лет. Приговор не вступил в законную силу.

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