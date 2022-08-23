Крупные торговые сети РФ начали возвращать масочный режим

УрБК, Москва, 23.08.2022. Торговая сеть «Магнит» объявила о возвращении масочного режима для своих сотрудников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ритейлера.



Он начинает действовать для персонала торговых точек всех форматов во всех 67 регионах присутствия сети, а также для сотрудников всех 45 распределительных центров.



Ранее стало известно, что в Уральском федеральном университете могут принять решение о возвращении масочного режима после получения распоряжения от региональных властей.



Напомним, что в Свердловской области за последние сутки выявлен 761 новый случай заражения COVID-19. Общее число заболевших COVID-19 в регионе за время пандемии составило 461 тыс. 940 человек.