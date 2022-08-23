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23.08.2022

В УрФУ могут принять решение о возвращении масочного режима

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. В Уральском федеральном университете (УрФУ) могут принять решение о возвращении масочного режима после получения распоряжения от региональных властей, говорится в сообщении вуза.

«В управлении проректора по общим вопросам заявили, что к началу нового учебного года в университете готовы — есть необходимое количество масок, антисептиков и тепловизоров. Масочный режим и другие ограничения могут вернуться к нам по мере поступления распоряжений местного Роспотребнадзора и региональных властей», — сообщили в УрФУ.

Уточним, что масочный режим был введен на Среднем Урале 1 мая 2020 года. Его отменили только 4 июня 2022 года. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев. Данное решение было согласовано с Роспотребнадзором на заседании регионального оперативного штаба.

Отметим, что некоторые российские регионы уже вернули масочный режим из-за роста числа выявленных случаев COVID-19.

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