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23.08.2022

В Свердловской области выявлен 761 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 761 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 23 августа 2022 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 461 тыс. 940 человек.

Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 797. За сутки из больниц выписано 385 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 443 тыс. 779 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 30 тыс. 967 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 19 млн 181 тыс. 371 человек. За сутки зафиксировано 69 летальных случаев (всего 383 тыс. 686), выздоровели 30 тыс. 869 человек (всего 18 млн 337 тыс. 736).

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