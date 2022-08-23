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23.08.2022

Свердловские власти и депутаты Госдумы обсудили создание отделений федеральных ведомств в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. В Академическом районе Екатеринбурга предполагается организовать районный суд и создать сеть отделений федеральных ведомств. Соответствующая информация была озвучена в ходе встречи губернатора Среднего Урала Евгения Куйвашева, главы города Алексея Орлова и председателя комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

«Самый молодой район города — Академический — в прошлом году приобрел официальный статус восьмого района Екатеринбурга. Здесь проживает 125 тыс. человек, что уже больше, чем, скажем, население Первоуральска — четвертого по численности населения города Свердловской области. Поэтому очень важно, чтобы Академический был наделен теми полномочиями в вопросах правового взаимодействия государства и общества, которыми обладают другие районы города. Мы должны создать все необходимые условия для жителей, чтобы они могли получать государственные и муниципальные услуги непосредственно рядом с домом», — цитирует слова Е. Куйвашева официальный сайт главы региона.

По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, для получения различных государственных и муниципальных услуг жители Академического пока по-прежнему ездят в соседние районы — Ленинский и Верх-Исетский. На первом этапе он предложил создать здесь Дом правосудия, а также два отделения региональных ведомств — ЗАГСа и минсоцзащиты.

Заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области, член Совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Маслаков рассказал, что девелоперская компания уже разработала концепцию создания административного квартала.

«Мы, как ключевой застройщик территории, готовы выделить под эту задачу землю в центральной части района, всеми необходимыми инженерными сетями этот участок уже обеспечен. На конкурсной основе известным архитектурным бюро разработана концепция административного квартала. Таким образом, благодаря взаимодействию всех уровней власти и девелопера, в Академическом уже в ближайшие годы появятся все необходимые для комфортной жизни граждан территориальные органы федеральных структур», — заявил В. Маслаков.

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