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Вчера, 18:01

В Челябинской области объем выдачи потребкредитов снизился до 20,3 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 30.06.2022. В Челябинской области объем выдачи потребительских кредитов в январе-мае 2022 года составил 20,3 млрд руб. Это на 52,1% меньше показателей аналогичного периода 2021 года — 42,2 млрд руб. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В РФ наблюдаются аналогичные тенденции: в январе-мае 2022 года выдача потребкредитов составила 880 млн руб., хотя в аналогичный период прошлого года она достигла 1,74 трлн руб. (на 49,8% больше).

«В целом, нынешняя ситуация с выдачей потребкредитов схожа с «карантинной» весной 2020 года. Только падение оказалось несколько глубже, а основной удар по розничному кредитованию пришелся не на апрель-май, как два года назад, а на март-апрель. Столь существенное сокращение выдачи в эти месяцы объясняется, прежде всего, ростом рыночных ставок после увеличения в марте ключевой ставки ЦБ», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

При этом он уточнил, что, хотя регулятор начал снижать ключевую ставку, что повлекло за собой удешевление кредитов и займов, ситуация в розничном кредитовании остается неустойчивой и находится в зависимости от событий, происходящих в России и в мире. Из-за этого банки продолжают придерживаться консервативного подхода при выдаче кредитов. То есть займы выдавались в первую очередь гражданам, чей Персональный кредитный рейтинг находится на высоком уровне.

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