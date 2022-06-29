Курс доллара США в ходе торгов вырос до 52,5 рублей

УрБК, Москва, 30.06.2022. По состоянию на 15.00 мск курс долл. США на Московской бирже составляет 52,52 руб., евро — 54,37 руб. Отметим, что сегодня в ходе торгов курс долл. США опускался до 51,73 руб., евро — до 53,83 руб.

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