В кислородном цехе ЕВРАЗ НТМК внедрен в работу цифровой подсказчик

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. В кислородном цехе кислородно-газового производства ЕВРАЗ НТМК запущен в эксплуатацию цифровой подсказчик. Данный прибор собирает и анализирует рабочие данные, после чего выдает рекомендации работникам для распределения нагрузки на оборудование компрессорной станции. Экономический эффект от нововведения составил 6,7 млн руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал».
В аппарат установлены статистические данные, на основе которых модель формирует оптимальное распределение нагрузки компрессоров для работы в разных температурных режимах. Каждые три часа оператор и начальник смены получают от цифрового подсказчика рекомендуемые параметры каждого компрессора. Также выводятся рекомендации для создания равномерной и энергоэффективной нагрузки на агрегаты. Вдобавок система проверяет производительность компрессоров, что дает возможность прогнозировать ремонты, четче планировать изменения параметров производства.
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Цифровой подсказчик самостоятельно пополняет свою базу данных новыми параметрами, что дает возможность сделать работу компрессоров эффективнее.
Кислородный цех кислородно-газового производства производит сжатый воздух и продукты его разделения: кислород, азот и другие редкие газы. Их используют практически все подразделения ЕВРАЗ НТМК, самые крупные потребители — конвертерный и доменный цеха.
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