В Екатеринбурге будет запущен информационный сервис для построения транспортных маршрутов

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. Администрация Екатеринбурга и IT-компания «Датапакс» в рамках выставки «Иннопром-2022» подпишут соглашение о внедрении цифровых сервисов для общественного транспорта уральской столицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



По итогам данной работы будет запущен единый цифровой сервис «Екатеринбург Транспорт». Он будет объединять в себе информацию и анализ передвижения автобусов, троллейбусов, метро и трамваев. С помощью этих данных система поможет гражданам выстроить маршруты таким образом, чтобы путь из точки «А» в точку «Б» занимал минимальное количество времени. Разработчики считают, что программа поможет екатеринбуржцам сэкономить не менее 10% от времени в пути.



«В Екатеринбургской агломерации проживают более 1 млн 700 тыс. человек. Мы понимаем, насколько важно обеспечить им комфортное передвижение в общественном транспорте, работаем над тем, чтобы внедрить сервис «умной» оплаты проезда и другие инновационные технологии в нашу транспортную систему», — подчеркнул заместитель главы города Алексей Бубнов.



Подписание соглашения состоится во время «Иннопрома» 5 июля в 15.35 на площадке специального стенда Екатеринбурга.