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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал сдачу в эксплуатацию развязки Луганская — Объездная к 1 сентября

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел традиционную инспекцию ремонтных работ на развязке Луганская — Объездная. Он отметил, что запуск движения здесь планируется осуществить к 1 августа, а полное открытие дороги намечено к 1 сентября.

«Что касается развязки Луганская — Объездная, это важнейшая транспортная артерия, которой ежедневно пользуются десятки тысяч автолюбителей, поэтому отремонтировать ее необходимо в максимально короткие сроки. Мы планируем открыть прямое движение уже 1 августа, раньше намеченного срока. И полноценно открыть развязку вместе со всеми съездами постараемся к началу учебного года», — подчеркнул глава города в эфире программы «Екатеринбург. Алексей Орлов» на телеканале «Россия 24».

Работы на развязке ведутся в круглосуточном режиме и находятся на личном контроле Алексея Орлова: изображение с камер, установленных на объекте, выведено на рабочий монитор главы города.

Глава Екатеринбурга также напомнил, что развязка была построена в 2002 году и с тех пор ни разу не ремонтировалась. Ремонт этого объекта был разбит на два года в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».

«В прошлом году дорожные рабочие привели в порядок одну часть развязки, в этом году работы более масштабные, потому что необходимо отремонтировать еще несколько съездов, заменить деформационные швы. Общая площадь объекта составляет 30 тыс. кв. м — это четыре футбольных поля. Мы будем проводить приемку по 11 параметрам, гарантийный срок службы дороги составит 5-7 лет, всего же эта дорога должна прослужить минимум 20 лет», — добавил глава города.

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