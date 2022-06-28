В Свердловской области выявлен 101 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 30 июня 2022 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 447 тыс. 666 человек.
Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 756. За сутки из больниц выписано 94 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 435 тыс. 363 человека.
В России за минувшие сутки было выявлено 3 тыс.106 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 18 млн 430 тыс. 239 человек. За сутки зафиксировано 56 летальных случаев (всего 381 тыс. 112), выздоровели 3 тыс. 255 человек (всего 17 млн 858 тыс. 217).
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