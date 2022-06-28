Курс доллара США на Московской бирже снизился до 52,1 руб., евро — до 54,2 руб.

УрБК, Москва, 30.06.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали снижаться. По состоянию на 10.40 мск курс долл. США составляет 52,11 руб., евро — 54,24 руб. На момент закрытия торгов 29 июня курс долл. США составлял 53,24 руб., евро — 56 руб.

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