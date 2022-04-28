МЭР: ВВП России в мае сократился на 4,3%

УрБК, Москва, 30.06.2022. Валовой внутренний продукт (ВВП) России в мае 2022 года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в апреле — на 2,8%). Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития РФ.



«Основными факторами снижения ВВП по-прежнему остаются транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса», — говорится в материалах на сайте ведомства.



Отметим, что в январе-мае ВВП России вырос на 0,5% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.