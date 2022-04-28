УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:41

МЭР: ВВП России в мае сократился на 4,3%

УрБК, Москва, 30.06.2022. Валовой внутренний продукт (ВВП) России в мае 2022 года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в апреле — на 2,8%). Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития РФ.

«Основными факторами снижения ВВП по-прежнему остаются транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса», — говорится в материалах на сайте ведомства.

Отметим, что в январе-мае ВВП России вырос на 0,5% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.04.2022 Размер реальных пенсий в России за год снизился на 8,3%

УрБК, Москва, 28.04.2022. Размер реальных пенсий в России в марте 2022 года снизился на 7,1% по сравнению с предыдущим ...

19.04.2022 Спрос на загородную недвижимость на Среднем Урале за год вырос на 15%

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. Спрос на загородную недвижимость в Свердловской области (число запрошенных контактов ...

01.11.2021 Реальный размер пенсий в России в январе-сентябре сократился на 0,6%

УрБК, Москва, 01.11.2021. Реальный размер пенсий в России в январе-сентябре 2021 года сократился на 0,6% по сравнению с ...

02.06.2021 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-апреле сократился на 7,5%

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2021. Оборот розничной торговли Свердловской области в апреле 2021 года составил 97 млрд 436 ...

25.03.2021 Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе-феврале сократился на 38%

УрБК, Москва, 25.03.2021. По итогам января-февраля 2021 года российские авиакомпании перевезли 10 млн 501 тыс. 446 ...

Популярные новости
20.06.2022Андрей Белоусов: Российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням08.06.2022Банки начали вводить комиссии на валютные счета15.06.2022В Екатеринбурге на шести участках установят новые дорожные знаки «Остановка запрещена»08.06.2022В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение в ночь с 8 на 9 июня10.06.2022Минпромторг РФ одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2022 (697)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18