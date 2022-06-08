Из бюджетов Свердловской области и Екатеринбурга будет выделено около 464 млн рублей в качестве субсидий на замену лифтов

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил перечень организаций, управляющих многоквартирными домами, которые получат субсидии из муниципального бюджета на замену лифтов. Часть расходов на замену лифтового оборудования, установленного в 2022 году, будет возмещена из областного и муниципального бюджетов, сообщает пресс-служба администрации города.
Из бюджета Свердловской области будет выделено около 232 млн руб., такая же сумма поступит из бюджета города. Субсидии получит 41 организация в качестве компенсации части расходов по замене 248 лифтов. Общая смета на данные работы составит более 692 млн руб.
Ранее администрация Екатеринбурга объявила о начале приема заявлений от управляющих компаний на субсидирование замены лифтов в 2023 году. Заявления можно подать до 15 июля 2022 года в управление жилищного и коммунального хозяйства администрации города Екатеринбурга.
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