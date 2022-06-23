Официальный курс доллара США снизился на 1,8 руб., евро — на 2 руб.

УрБК, Москва, 30.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 июня 2022 года. Курс долл. США снизился на 1,81 руб., до 51,15 руб., евро — на 2,03 руб., до 53,85 руб.
УрБК, Москва, 29.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 июня 2022 года. Курс долл. ...23.06.2022 Официальный курс доллара США снизился на 1,43 руб., евро — на 1,63 руб.
УрБК, Москва, 23.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 июня 2022 года. Курс долл. ...21.06.2022 Официальный курс доллара США снизился на 54 коп., евро — на 53 коп.
УрБК, Москва, 21.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 июня 2022 года. Курс долл. ...16.06.2022 Официальный курс доллара США снизился на 43 коп., евро — на 13 коп.
УрБК, Москва, 16.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 июня 2022 года. Курс долл. ...09.06.2022 Официальный курс доллара США снизился на 73 коп., евро — на 63 коп.
УрБК, Москва, 09.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 июня 2022 года. Курс долл. США ...