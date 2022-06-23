Официальный курс доллара США снизился на 1,8 руб., евро — на 2 руб.

УрБК, Москва, 30.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 июня 2022 года. Курс долл. США снизился на 1,81 руб., до 51,15 руб., евро — на 2,03 руб., до 53,85 руб.