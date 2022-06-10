ЦБ: Период снижения ключевой ставки продлится еще 2-2,5 года

УрБК, Москва, 29.06.2022. Банк России может снижать ключевую ставку еще 2-2,5 года. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает «Коммерсантъ».



При этом она подчеркнула, что ЦБ имеет пространство для снижения ключевой ставки, однако «ситуация изменчива».



Напомним, что в июне совет директоров Банка России принял решение о понижении ключевой ставки до 9,5%.



Следующее плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 июля 2022 года.



