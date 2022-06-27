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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одобрил инициативу сысертских студентов по созданию новых автобусных маршрутов

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с главой Сысерти Дмитрием Нисковских. В ходе нее последний рассказал главе региона об идее местных студентов по созданию новых автобусных маршрутов, сообщает департамент информационной политики региона.

«С завершением строительства ЕКАДа и развитием автодорожной сети в целом вопрос, как быстро и удобно добраться в Екатеринбург из Сысертского городского округа, приобрел актуальность. Ко мне обратились студенты из Большого Истока. Многие ребята живут там, а учатся в екатеринбургских вузах. Между городами курсирует автобусы — по старым, неактуальным маршрутам. Ребята сами разработали новые варианты, мы их обсудили и просим поддержать эту идею», — сказал Д. Нисковских.

Губернатор одобрил эту идею и отдал поручение Минтрансу о включении трех новых направлений в маршрутную сеть Свердловской области. Первый маршрут пройдет по пути «Большой Исток – «Сима-Ленд» — Екатеринбург». Он популярен в часы пик, когда студенты и не только направляются в уральскую столицу.

Второй маршрут должен будет пройти от Сысерти через Бородулино, Патруши, Большой Исток, «Сима-Ленд» — в Екатеринбург.

Третий предполагается сделать кольцевым: Большой Исток — «Сима-Ленд» — Химмаш — Арамиль — Большой Исток. Это даст возможность решить вопрос о доставке местных жителей до Екатеринбурга и позволит добраться от особой экономической зоны «Титановая долина» до Большого Истока.

Специалисты Минтранса выполнят обследование предложенных маршрутов. После они займутся организацией всех необходимых процедур по внесению маршрутов и остановочных пунктов в реестр, выбору перевозчика и установке тарифов.

Добавим, что ранее Е. Куйвашев анонсировал подготовку программы поддержки студенчества, которая будет называться «Кампус». В нее будет входить несколько ключевых направлений. В первую очередь речь пойдет о финансовой поддержке. В рамках нее студенты смогут получить кредит из средств специально созданного фонда на обучение под 1,5-2%. Расплатиться по данному займу можно будет после окончания вуза в течение пяти лет. Помимо этого, планируется увеличить стипендии студентам, помочь им с проживанием и создать карту скидок в заведения общепита и магазины.

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