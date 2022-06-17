Свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал создание специального фонда по поддержке студентов

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Telegram-канале сообщил о планах по созданию специального фонда по поддержке студентов, который будет частью регионального проекта «Кампус».



В проект будут вложены не только бюджетные, но и частные средства. Меры поддержки студентов будут включать скидки на посещение фитнес-центров, кафе и ресторанов; льготы на дополнительные услуги библиотек, посещение театров, музеев, выставок; льготные кредиты на обучение, гранты на проекты, частичную компенсацию оплаты арендного жилья.



«Я искренне считаю, Свердловская область — идеальное место для получения высшего образования, а Екатеринбург — настоящая студенческая столица России. В нашем регионе учатся больше 117 тыс. студентов. У нас есть все, чтобы запустить новый региональный проект «Кампус»», — отметил глава региона.