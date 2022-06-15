В Свердловской области выявлено 103 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 29 июня 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 447 тыс. 565 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 756. За сутки из больниц выписано 87 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 435 тыс. 269 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 3 тыс. 028 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 18 млн 427 тыс. 133 человека. За сутки зафиксировано 54 летальных случая (всего 381 тыс. 056), выздоровели 3 тыс. 680 человек (всего 17 млн 854 тыс. 962).