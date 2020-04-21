Численность населения Свердловской области за год сократилась на 25,7 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. Численность населения Свердловской области в 2021 году сократилась на 25 тыс. 727 человек и составила 4 млн 264 тыс. 340 человек, сообщает Свердловскстат.
Естественная убыль населения (по сравнению с 2020 годом) увеличилась в 1,4 раза, до 33 тыс. 773 человек.
«Миграционный прирост населения на 23,8% восполнил потери численности населения. По сравнению с 2020 годом, миграционный прирост увеличился в 2,2 раза», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что объем миграции (сумма прибывших и выбывших) за год уменьшился на 5,7% — с 209 тыс. 131 до 197 тыс. 294 человек.
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