Численность населения Свердловской области за год сократилась на 25,7 тыс. человек

УрБК, Челябинск, 21.04.2020. Естественная убыль населения Челябинской области с 2017 по 2019 год составила 24,6 тыс. ...

Естественная убыль населения Челябинской области за три года составила 24,6 тысячи человек

Естественная убыль населения Свердловской области с 2017 по 2019 год составила 23,5 тыс. человек (-0,4%). Об этом ...

Естественная убыль населения Свердловской области за три года составила 23,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2020. Естественная убыль населения Свердловской области с 2017 по 2019 год составила 23,5 ...

Естественная убыль населения Свердловской области за три года составила 23,5 тыс. человек

Численность населения Свердловской области за 2018 год сократилась более чем на 9,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2019. Численность населения Свердловской области за 2018 год сократилась на 9 тыс. 557 ...