Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-ноябре 2022 года составила 17,3 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-ноябре 2022 года составила 17 тыс. 296 человек (за 11 месяцев 2021 года — 30 тыс. 841 человек), сообщает Свердловскстат.
За указанный период в регионе родились 36 тыс. 702 человека (в январе-ноябре 2021 года — 39 тыс. 387 человек).
Скончались в регионе за январь-ноябрь прошлого года 53 тыс. 998 человек (за 11 месяцев прошлого года — 70 тыс. 228 человек).
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