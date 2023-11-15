Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-ноябре составила 15 тыс. 478 человек

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-сентябре 2023 года составила 12 ...13.09.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-июле составила 10 тыс. 167 человек
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-июле 2023 года составила 10 тыс. ...14.07.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-мае составила 8 тыс. 012 человек
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-мае 2023 года составила 8 тыс. ...22.03.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе составила 2,5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе 2023 года составила 2 тыс. 532 ...23.01.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-ноябре 2022 года составила 17,3 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-ноябре 2022 года составила 17 ...