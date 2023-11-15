Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-ноябре составила 15 тыс. 478 человек

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-ноябре 2023 года составила 15 тыс. 478 человек (за аналогичный период прошлого года — 17 тыс. 296 человек), сообщает Свердловскстат.



За указанный период в регионе родились 35 тыс. 499 человек (в январе-ноябре 2022 года — 36 тыс. 702 человека).



Скончались в регионе за январь-ноябрь этого года 50 тыс. 977 человек (за тот же период прошлого года — 53 тыс. 998 человек).