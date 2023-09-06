Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-июле составила 10 тыс. 167 человек

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-июне 2023 года составила 9 тыс. ...14.07.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-мае составила 8 тыс. 012 человек
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-мае 2023 года составила 8 тыс. ...21.06.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-апреле составила 6,6 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-апреле 2023 года составила 6 ...22.03.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе составила 2,5 тыс. человек
Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе 2023 года составила 2 тыс. 532 человека (за январь 2022 года — 2 ...22.03.2023 Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе составила 2,5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе 2023 года составила 2 тыс. 532 ...