Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-июле составила 10 тыс. 167 человек

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. Естественная убыль населения на Среднем Урале в январе-июле 2023 года составила 10 тыс. 167 человек (за аналогичный период прошлого года — 12 тыс. 318 человек), сообщает Свердловскстат.



За указанный период в регионе родились 22 тыс. 560 человек (в январе-июле 2022 года — 23 тыс. 056 человек).



Скончались в регионе за январь-июль этого года 32 тыс. 727 человек (за тот же период прошлого года — 35 тыс. 374 человека).