Официальный курс доллара США снизился на 39 коп., евро — на 16 коп.

УрБК, Москва, 29.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 июня 2022 года. Курс долл. США снизился на 39,42 коп., до 52,96 руб., евро — на 16,49 коп., до 55,88 руб.
УрБК, Москва, 23.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 июня 2022 года. Курс долл. ...10.06.2022 Официальный курс доллара США снизился на 61 коп. евро — на 1,1 руб.
УрБК, Москва, 10.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 июня 2022 года. Курс долл. ...09.06.2022 Официальный курс доллара США снизился на 73 коп., евро — на 63 коп.
УрБК, Москва, 09.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 июня 2022 года. Курс долл. США ...08.06.2022 Официальный курс доллара США снизился на 15 коп., евро — на 30 коп.
УрБК, Москва, 08.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 июня 2022 года. Курс долл. США ...01.06.2022 Официальный курс доллара США снизился на 1,5 руб., евро — на 2 руб.
УрБК, Москва, 01.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 июня 2022 года. Курс долл. США ...