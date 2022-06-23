Официальный курс доллара США снизился на 39 коп., евро — на 16 коп.

УрБК, Москва, 29.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 июня 2022 года. Курс долл. США снизился на 39,42 коп., до 52,96 руб., евро — на 16,49 коп., до 55,88 руб.