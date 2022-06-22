Число безработных на Среднем Урале снизилось до 20,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. По состоянию на 28 июня в Свердловской области официально зарегистрирован 20 тыс. 401 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 27 июня число безработных составляло 20 тыс. 562 человека. Таким образом, за последний день показатель снизился на 161 человека. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,96%.

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