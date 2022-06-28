На Уральском компрессорном заводе полностью погасили долги по зарплате после вмешательства прокуратуры

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. На АО «Уральский компрессорный завод» (УКЗ, входит в структуру группы «Юнако») после вмешательства прокуратуры была полностью погашена задолженность по зарплате сотрудникам, превышавшая 29,9 млн руб.



В ходе надзорных мероприятий было установлено, что заработная плата не выплачивалась в период с апреля по май 2022 года. В связи с эти даже было возбуждено уголовное дело в отношении руководства предприятия сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Директора завода заслушали в надзорном ведомстве, а после в его адрес было внесено представление с требованием об устранении нарушений закона, а также возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». Вдобавок в суд было направлено заявление о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной зарплаты. Заявление прокурора было удовлетворено.



Помимо этого, прокурор встретился с председателем первичной профсоюзной организации предприятия и представителями трудового коллектива. В настоящий момент долги по заработной плате перед сотрудниками УКЗ полностью погашены.