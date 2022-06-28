На Уральском компрессорном заводе полностью погасили долги по зарплате после вмешательства прокуратуры

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. На АО «Уральский компрессорный завод» (УКЗ, входит в структуру группы «Юнако») после вмешательства прокуратуры была полностью погашена задолженность по зарплате сотрудникам, превышавшая 29,9 млн руб.
В ходе надзорных мероприятий было установлено, что заработная плата не выплачивалась в период с апреля по май 2022 года. В связи с эти даже было возбуждено уголовное дело в отношении руководства предприятия сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Директора завода заслушали в надзорном ведомстве, а после в его адрес было внесено представление с требованием об устранении нарушений закона, а также возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». Вдобавок в суд было направлено заявление о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной зарплаты. Заявление прокурора было удовлетворено.
Помимо этого, прокурор встретился с председателем первичной профсоюзной организации предприятия и представителями трудового коллектива. В настоящий момент долги по заработной плате перед сотрудниками УКЗ полностью погашены.
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2022. Сотрудники прокуратуры Октябрьского района Екатеринбурга проводят проверку соблюдения ...23.03.2022 Челябинское ЧОП после вмешательства прокуратуры погасило долги по зарплате перед 20 сотрудниками
УрБК, Челябинск, 23.03.2022. В ходе проверки исполнения трудового законодательства в ООО ЧОП «Гридъ» сотрудники ...17.02.2022 После вмешательства прокуратуры работникам «Птицефабрики «Артемовская» была выплачена задолженность по зарплате на сумму 7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2022. Сотрудники Артемовской городской прокуратуры провели проверку соблюдения трудового ...14.12.2021 УК «Теплокомплекс» из Каменска-Уральского накопила перед сотрудниками долги по зарплате в 2,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. Управляющая компания «Теплокомплекс» из Каменска-Уральского после вмешательства ...13.09.2017 После вмешательства прокуратуры «УралДорСтрой» выплатил долги по зарплате в размере 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2017. В Нижней Туре ООО «УралДорСтрой» выплатило долги по зарплате перед сотрудниками. Об ...