Руководство Уральского компрессорного завода обвиняется в невыплате зарплаты на сумму более 20 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. В отношении руководства Уральского компрессорного завода (входит в структуру группы «Юнако») в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145 УК РФ «Невыплата заработной платы». Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Свердловской области.
По данным следствия, руководство предприятия с апреля 2022 года полностью не выплачивало зарплату более чем 300 сотрудникам. Сумма долга составила свыше 20 млн руб.
Сейчас по уголовному делу следователь СКР выполняет комплекс необходимых мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также осуществляет сбор и закрепление доказательственной базы.
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