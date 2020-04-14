В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты в компании «Кремний Углерод»

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ в отношении директора ООО «Кремний Углерод» из-за невыплаченной зарплаты сотруднику компании.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, руководство организации-должника более двух месяцев не выплачивало заработную плату работнику. В результате общая сумма долга превысила 1 млн руб. Прокуратура потребовала от компании устранить выявленные нарушения трудового законодательства. Также в следственные органы для уголовно-правовой оценки были направлены материалы по пункту 2 части 2 статьи 37 УПК РФ.



Расследование уголовного дела и фактическое восстановление трудовых прав заявителя находится на контроле прокуратуры района.