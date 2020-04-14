В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты в компании «Кремний Углерод»

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2020. Жительница Белоярского района обратилась в прокуратуру по факту невыплаты ей при ...07.04.2020 В Первоуральске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотруднику компании «КОМУС»
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2020. В Первоуральске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотруднику ...17.06.2019 В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в компании «ФортРос»
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2019. В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в ...09.01.2017 Возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам компании «Заречный» в Асбесте
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2016. В Асбесте возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам ООО «Заречный». ...22.09.2015 В Карпинске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам компании «Гранит Плюс»
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2015. В Карпинске по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ООО «Гранит Плюс» возбуждено ...