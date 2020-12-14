По факту невыплаты зарплаты работнику компании «Бенит» возбуждено уголовное дело

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. После проверки прокуратуры Свердловской области было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работнику ООО «Бенит» (Нижний Тагил) на сумму более 400 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По материалам проверки, проведенной надзорным ведомством, выяснилось, что предприятие имело возможность выплатить работнику причитающиеся ему деньги, однако не сделало этого.



Документы были направлены в органы предварительного следствия, которые возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы свыше двух месяцев (часть 2 статьи 145.1 УК РФ).



Восстановление прав работника и ход следствия контролируются прокуратурой района.