По факту невыплаты зарплаты работнику компании «Бенит» возбуждено уголовное дело

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2020. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ...13.10.2016 В Североуральске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты более 1 млн рублей зарплаты
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2016. Следственный отдел по Североуральску управления СК России по Свердловской области ...12.05.2016 Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам компании «Серовлесинвест»
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2016. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ...28.04.2015 Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам компании «Автолайнер» в Красноуральске
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2015. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с невыплатой заработной платы ...23.12.2014 В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении директора предприятия «ГАКРА» по факту невыплаты заработной платы
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2014. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «ГАКРА» по факту ...