В Екатеринбурге прокуратура возбудила уголовное дело из-за поддельных подписей жильцов при выборе управляющей компании

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга провела проверку протоколов общего собрания жильцов многоквартирных домов. В результате было возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей в протоколах.
Установлено, что управление многоквартирными домами в Екатеринбурге по адресам проспект Ленина, 2 и улица Ясная 1/6 осуществляет ООО Управляющая компания «Народная». Так, в ноябре 2022 года были проведены общие собрания жильцов этих домов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«Протоколами общего собрания установлена повестка голосования по 6 вопросам, в том числе по вопросу выбора способа управления многоквартирным домом и заключения договора управления с ООО Управляющая компания «Народная». По итогам голосования по всем вопросам, вынесенным в повестку, принято решение «ЗА», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что часть подписей оказались поддельными и не принадлежат собственникам жилых помещений. В результате в ОП № 5 УМВД России по Екатеринбургу были направлены материалы в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ для дачи уголовно-правовой оценки. После чего было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
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