В Свердловской области выявлено 102 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 28 июня 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 447 тыс. 462 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 756. За сутки из больниц выписано 90 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 435 тыс. 182 человека.



В России за минувшие сутки было выявлен 2 тыс. 541 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 18 млн 424 тыс. 105 человек. За сутки зафиксировано 59 летальных случаев (всего 381 тыс. 2), выздоровели 3 тыс. 414 человек (всего 17 млн 851 тыс. 282).