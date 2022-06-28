УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
28.06.2022

На карте Екатеринбурга появился Новосинарский бульвар

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому на карте города появился Новосинарский бульвар, сообщает пресс-служба администрации города.

Новый элемент улично-дорожной сети расположен в границах Сибирского тракта — Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) — автодороги Екатеринбург — Кольцово — улицы Чистой.

Новый бульвар станет одной из главных магистралей строящегося Новокольцовсокго района Екатеринбурга.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.04.2020 Глава Екатеринбурга поручил подготовить документацию по подготовке дорог к Универсиаде-2023

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление, которым поручил ...

07.02.2020 В Октябрьском районе Екатеринбурга появились три новые улицы

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2020. Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Александр Ковальчик подписал постановление, ...

17.12.2019 В Екатеринбурге появятся улицы Льва Люльева и Профессионалов

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал два постановления о присвоении ...

09.03.2017 В Екатеринбурге новые названия получили пять улиц в Чкаловском районе

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2017. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о присвоении ...

23.09.2013 Александр Якоб утвердил проект планировки нового района Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2013. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление «Об утверждении ...

Популярные новости
20.06.2022Андрей Белоусов: Российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням08.06.2022Банки начали вводить комиссии на валютные счета15.06.2022В Екатеринбурге на шести участках установят новые дорожные знаки «Остановка запрещена»08.06.2022В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение в ночь с 8 на 9 июня10.06.2022Минпромторг РФ одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2022 (698)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18