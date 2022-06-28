На карте Екатеринбурга появился Новосинарский бульвар

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому на карте города появился Новосинарский бульвар, сообщает пресс-служба администрации города.



Новый элемент улично-дорожной сети расположен в границах Сибирского тракта — Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) — автодороги Екатеринбург — Кольцово — улицы Чистой.



Новый бульвар станет одной из главных магистралей строящегося Новокольцовсокго района Екатеринбурга.