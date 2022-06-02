КУМЗ отправил часть своих сотрудников в вынужденный простой

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) отправил в вынужденный простой 130 своих сотрудников, еще 150 человек могут перейти в режим неполной занятости в начале августа. Об этом сообщает издание «Виртуальный Каменск» со ссылкой на представителей завода.



Ранее сообщалось, что КУМЗ может отправить в вынужденный простой до 187 сотрудников.



Представители предприятия отмечали, что такое решение может быть принято в связи со снижением загрузки производственных мощностей, которое обусловлено разрывом логистических цепочек из-за антироссийских санкций.