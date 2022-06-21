Курс доллара США на Московской бирже снизился до 53,3 руб., евро — до 56,2 руб.

УрБК, Москва, 28.06.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали снижаться. По состоянию на 10.20 мск курс долл. США составляет 53,26 руб., евро — 56,17 руб. На момент закрытия торгов 27 июня курс долл. США составлял 53,39 руб., евро — 56,30 руб.

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