ММК вошел в число лауреатов национального конкурса «Экотех-Лидер»

УрБК, Магнитогорск, 28.06.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вошел в число лауреатов национального конкурса «Экотех-Лидер» в номинации «Сокращение вредных выбросов в атмосферу», сообщает управление информации и общественных связей ММК.



Награждение лауреатов состоялось 27 июня на торжественной церемонии в Москве.



«Жюри и организаторы премии отметили почетной наградой комплексную работу ММК по развитию современного производства, оснащенного высокоэффективными природоохранными объектами, позволяющими сократить воздействие на окружающую среду и сделать работу комбината максимально безопасной для природы и жителей Магнитогорска», — говорится в сообщении.



Премия была присуждена, в частности, за проекты ММК по вводу в эксплуатацию системы пылеподавления в доменном и углеподготовительном цехах, реконструкции газоочистных установок кислородно-конвертерного и электросталеплавильного цехов, а также строительству коксовой батареи 12. Так, экологический эффект от завершения реконструкции газоочистных установок кислородно-конвертерного и электросталеплавильного цехов в 2022 году оценивается в совокупном сокращении выбросов пыли в атмосферный воздух на 800 тонн/год, а строительство комплекса новой коксовой батареи 12, пуск в эксплуатацию которой намечен на 2023 год, позволит уменьшить выбросы в атмосферу еще на 11 тыс. 350 тонн/год.



ПАО «ММК» внедряет эти инициативы в рамках работ по снижению влияния на атмосферный воздух Магнитогорска и реализацию Федерального проекта «Чистый воздух». Общий экологический эффект данных мероприятий комбината с 2017 по 2021 годы заключается в сокращении валовых выбросов в атмосферу на 22,4 тыс. тонн, а также снижении концентрации бензапирена в 3,8 раза и пыли в 1,5 раза. Кроме того, комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) сократился уже в 2,6 раза до 5,8 единиц.



Национальная премия «Экотех-Лидер» присуждается Магнитогорскому металлургическому комбинату второй раз подряд. В 2021 году ММК получил награду в номинации «Строительство природоохранных объектов» за реализацию экологической стратегии.



Помимо снижения атмосферных выбросов природоохранная деятельность ММК включает проекты, связанные с заботой о водных ресурсах и работе с отходами производства. В 2018 году комбинат запустил новую систему оборотного водоснабжения, полностью исключив промышленные сбросы в Магнитогорское водохранилище, а также провел рекультивацию отработанного Западного карьера горы Магнитной. Кроме того, работники ММК регулярно проводят озеленение различных районов Магнитогорска.



Премия «Экотех-Лидер» вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения эффективных технологий в сфере экологии и природопользования. В Экспертный совет конкурса входят представители федеральных органов власти, бизнес-сообщества, институтов развития и инвестиционных фондов, научных и природоохранных организаций, отраслевых союзов и ассоциаций.



В рамках конкурса компании представляют свои проекты и решения в области рационального использования природных ресурсов, развития природоохранных программ и минимизации загрязнения окружающей среды в соответствии с наилучшими доступными технологиями по 22 номинациям, в том числе энергоэффективность и энергосбережение, водоснабжение и управление водными ресурсами, эффективное обращение с промышленными отходами и так далее.