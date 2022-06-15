Российские торговые сети просят ФНС ввести новые меры поддержки

УрБК, Москва, 28.06.2022. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась к главе Федеральной налоговой службы России Даниилу Егорову с просьбой ввести ряд новых мер поддержки отрасли. Ритейлеры предлагают снизить НДС на товары первой необходимости и бананы, увеличить на год срок уплаты налогов для компаний, реализующих данную продукцию, а также упростить процедуру признания расходов по налогу на прибыль организаций в случае кражи товаров. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст обращения.



В АКОРТ на основе данных Минэкономики указывают, что по состоянию на 1 апреля продовольственная инфляция в годовой динамике достигла почти 20%. Если сократить торговую наценку на товары первой необходимости, то это позволило бы уменьшить итоговые цены на них на 10%, предполагают в ассоциации. В настоящий момент НДС составляет 13%, но, по мнению участников рынка, этого недостаточно. Например, в «Азбуке вкуса» говорят, что без снижения ставки НДС рост цен на продукцию останется на прежнем уровне.



Собеседники «Коммерсанта» из сферы производства овощей отмечают, что в среднем себестоимость продукции выросла в 2022 году на 20-25%. Однако розничные цены в данный момент определяются спросом и почти не растут. Из-за этого снижается рентабельность российских производителей овощей и уменьшение НДС на эту продукцию может быть одним из механизмов их поддержки, говорят участники рынка.



Президент Российского союза пекарей Алексей Лялин поставил под сомнение, что от снижения НДС будет значимый эффект. Он считает, что для производителей продуктов будет выгоднее получать инвестиции в создание новых производств, что косвенно повлияет на цены.



В АКОРТ отмечают, что сдержать рост цен на продукты и базовые товары также поможет увеличение на год для торговых сетей сроков уплаты страховых взносов за июль-сентябрь и налогов на прибыль организаций, на имущество, НДС и НДФЛ за апрель-сентябрь для тех, кто занимается реализацией товаров первой необходимости.



В ассоциации также добавляют, что из-за текущей экономической ситуации ритейлерам приходится брать кредиты по высоким ставкам — это тоже ведет к росту конечных цен на продукцию. Плюс финансовая и операционная нагрузка на торговые сети выросла из-за усложнения логистики.



Помимо этого, в АКОРТ сообщают, что в данный момент в России не работает механизм признания расходов по налогу на прибыль организаций в случае кражи товаров. Например, в убытки от хищений, виновники которых не найдены, считаются убытками организации и относятся к внереализационным расходам. Но торговые сети не могут их списать, поскольку для этого нужна копия письма о приостановке уголовного дела из-за отсутствия подозреваемых. При этом правоохранительные органы отказываются возбуждать подобные уголовные дела, чтобы «не портить статистику таким образом». Из-за этого у участников рынка нет возможности реализовать свое право на снижение налоговой нагрузки за украденные товары.