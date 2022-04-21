Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 27,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. На 1 июня 2022 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Среднего Урала составила 27,7 млн руб., сообщает Свердловскстат.
По сравнению с предыдущим месяцем показатель увеличился на 2,7 млн руб., или на 10,6%.
В настоящее время просроченные долги по зарплате имеются перед 737 жителями Среднего Урала.
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